В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана

В Ашхабаде начала работу выставка экономических достижений Туркменистана, приуроченная к 28-й годовщине независимости страны. Экспозиционная панорама отражает ход модернизации и диверсификации отраслей национальной экономики, осуществляемых в рамках государственных программ и инновационных проектов. В нынешнем году свои возможности, высокое качество производимой продукции и оказываемых услуг демонстрируют более 70 экспонентов, в том числе десятки частных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Достижения туркменской экономики отражены в специализированных павильонах, представленных профильными министерствами и ведомствами, государственными концернами и ассоциациями, банками и товарно-сырьевой биржей, областными администрациями и отдельными предприятиями.

Широко отражены в экспозиции и достижения страны в гуманитарной сфере, в том числе в области образования и науки. Также повышенным вниманием посетителей пользовался стенд Туркменской государственной издательской службы, представляющий современную полиграфию и печатное дело.

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