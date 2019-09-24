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24.09.19 09:30

ВОЗ подтвердила статус национальной лаборатории по гриппу

В Ашхабаде состоялась церемония вручения сертификата Всемирной организации здравоохранения, подтверждающего присвоение референс-лаборатории вирусологии Центра общественного здоровья и питания статуса национального центра по гриппу. Сертификат вручила глава офиса этой организации Паулина Карвовска.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители и представители туркменских медицинских учреждений, СМИ, а также студенты и преподаватели Туркменского государственного медицинского университета. На церемонии было отмечено, что признанием успехов Туркменистана в области охраны здоровья населения являются международные сертификаты о ликвидации в стране ряда инфекционных заболеваний. Также было подчеркнуто, что опыт туркменских медиков в этой сфере рекомендован для распространения в странах Европейского региона ВОЗ.

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