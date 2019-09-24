|24.09.19 08:41
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Президент Туркменистана подписал указ о помиловании осужденных лиц по случаю 28-летия независимости страны
Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю 28-й годовщины независимости Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных лиц.
Документ освобождает 868 осужденных граждан страны от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности. Подписав указ, глава государства поручил главам местных администраций оказать помилованным гражданам помощь в трудоустройстве.
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