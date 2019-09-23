|23.09.19 09:32
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В Туркменистане введены в строй жилые дома и комплекс по производству муки и подсолнечного масла
В Ашхабаде к 28-й годовщине независимости страны введены в строй два высотных жилых дома, а также предприятие по производству подсолнечного масла и муки. В этот день новоселами стали 162 семьи, получившие квартиры улучшенной планировки в двух высотках. Благоустроена прилегающая территория, на которой разбиты газоны, предусмотрены прогулочные зоны, детские игровые и спортивные площадки.
Также введено в строй предприятие по производству подсолнечного масла и муки высшего сорта. Производственная мощность комплекса – 7200 тонн подсолнечного масла и 20 тысяч тонн муки в год. Новый объект оснащен автоматизированными разливочными и промывочными линиями, новейшим лабораторным оборудованием, компьютерной системой управления, системой пожарной безопасности и санитарного контроля.
Предприятие, с вводом в строй которого созданы десятки новых рабочих мест, будет не только производить подсолнечное масло и муку высшего качества, но и снабжать отходами производства животноводческие и птицеводческие фермы.
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