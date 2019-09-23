На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 64 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 64 сделки на 22 миллиона 387 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Афганистана, Мальты и Казахстана закупили прямогонный бензин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, кирпич керамический, косметические средства и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из России, ОАЭ, Великобритании, Китая и Казахстана закупили хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 7 миллионов 786 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности и автотранспорт на 225 тысяч манатов.

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