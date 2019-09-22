В астраханской школе имени Махтумкули началось преподавание туркменского языка

По приглашению российской стороны в начале сентября 2019 года в Астраханскую область прибыл преподаватель туркменского языка. Педагог начал обучать туркменскому языку учеников общеобразовательной школы имени Махтумкули Фраги, расположенной в селе Фунтово Приволжского района Астраханской области.

Преподавание туркменского языка в Астраханской области начато впервые. Жители села Фунтово, где проживают этнические туркмены, восприняли эту новость с воодушевлением. Так? на первом уроке присутствовали не только школьники, но и их родители.

Несомненно, этот шаг послужит дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Российской Федерацией, основанных на принципах добрососедства и дружбы. Преподавание в школе имени Махтумкули туркменского языка позволит школьникам ближе познакомиться с культурой туркменского народа. Школа имени Махтумкули была построена на средства Туркменистана и передана в дар дружественной России.

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