В подданство Туркменистана приняты 863 лица без гражданства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи подписал указ о принятии в гражданство Туркменистана 863 лица без гражданства, постоянно проживающих на территории страны.

Документ предписывает МИД Туркменистана, МВД, Государственной миграционной службе, совместно с другими ведомствами, продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, желающих стать гражданами Туркменистана, с последующим внесением предложений на рассмотрение президента страны.

Подписывая указ, глава государства поручил вице-премьеру, главе МИД Туркменистана Рашиду Мередову и секретарю Государственного совета безопасности Яйлыму Бердиеву в течение месяца обеспечить паспортами новых граждан Туркменистана. Также хякимам (главам администраций) велаятов (областей) поручено организовать торжественное вручение паспортов, а в случае необходимости, оказать новым гражданам страны помощь с трудоустройством и жильем.

«Туркменистан, будучи членом ООН, неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства, и в соответствии с Конституцией страны, а также различными конвенциями ООН о беженцах и правах человека оказывает поддержку лицам без гражданства», – сказал глава государства.

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