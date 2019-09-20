|20.09.19 11:05
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В Ашхабаде прошел концерт российского пианиста Юрия Богданова
В Ашхабаде состоялся концерт лауреата международных конкурсов, профессора, заслуженного артиста России Юрия Богданова, организованный посольством России и туркменским министерством культуры.
Выступление пианиста-виртуоза вместе с домристкой Дарьей Карпалюк, солистками Елизаветой Антоновой и Цветаной Омельчук прошло на сцене Туркменского национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули. В программу концерта вошли произведения Баха, Мендельсона, Вивальди, Шопена, Рахманинова, Бизе.
После концерта, общаясь с журналистами, Юрий Богданов отметил, что в первый раз посещает Туркменистан и хотел бы поближе познакомиться с творчеством туркменских композиторов, узнать больше о традициях и культуре народа. «Надеюсь, что наша встреча еще более укрепит творческие связи и мосты дружбы между нашими странами», – сказал музыкант.
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