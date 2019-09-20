В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным консулом Ирана в городе Мары

В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым генеральным консулом Исламской Республики Иран в городе Мары Расулом Джафари. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень туркмено-иранского сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Была особо отмечена эффективность взаимодействия между Марыйским велаятом (областью) Туркменистана и иранским велаятом Хорасан-е-Резави, в частности, в торгово-экономической сфере и в области предоставления консульских услуг.

Поблагодарив туркменскую сторону за теплые пожелания в связи с назначением на пост генерального консула Ирана в Мары, Расул Джафари отметил значимость данного региона как с точки зрения развития политико-дипломатического партнерства, так и укрепления культурно-гуманитарного диалога между двумя странами-соседями.

Стороны выразили уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

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