Афганский посол завершает свою дипломатическую миссию в Туркменистане

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в Туркменистане Мирвайсом Набом, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе встречи стороны отметили последовательное укрепление туркмено-афганских отношений, основанных на принципах добрососедства и взаимного уважения. Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Посол Мирвайс Наб выразил благодарность туркменской стороне за содействие в реализации его миссии в стране, а также подчеркнул огромный вклад Туркменистана в процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане и его социально-экономическое развитие.

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