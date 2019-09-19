В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией Европейского банка реконструкции и развития

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) под руководством регионального директора банка по Центральной Азии Нилом Маккейном.

В ходе переговоров стороны отметили долгосрочный характер сотрудничества между Туркменистаном и ЕБРР, рассмотрели реализованные и текущие проекты, а также стратегию банка в отношении Туркменистана на период 2019-2024 годы.

Стороны обменялись мнениями относительно социально-экономической ситуации в регионе и отметили усилия Туркменистана в деле укрепления стабильности и экономического развития. По мнению сторон, наглядным примером этому служит проведение в августе текущего года первого Каспийского экономического форума, в котором принял участие вице-президент ЕБРР. Отметив высокий уровень доверия во взаимоотношениях Туркменистана и ЕБРР, участники встречи выразили надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

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