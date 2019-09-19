Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Казахстана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане Еркебулана Сапиева.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах межгосударственных отношений. Стороны подчеркнули, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами, подтверждением чему служит солидная нормативно-правовая база двусторонних связей, а также активная деятельность совместной межправительственной комиссии.

Примером эффективного взаимодействия была названа железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран, являющаяся частью транспортной артерии международного коридора Север – Юг. В ряду перспективных направлений партнерства президент Туркменистана и посол Казахстана назвали торгово-экономическую сферу, транспортно-коммуникационный сектор, энергетику и ряд других областей.

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