Президент Туркменистана принял нового посла Германии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Туркменистане Найтхарта Хефер-Виссинга.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о состоянии и перспективах туркмено-германских отношений глава государства и полномочный представитель ФРГ отметили достигнутый за последние годы высокий уровень сотрудничества. В этой связи стороны выразили обоюдное стремление к диверсификации многопрофильного взаимодействия. Туркменский лидер и посол Германии в числе ключевых векторов сотрудничества обозначили топливно-энергетическую сферу, торгово-экономический сектор, транспорт, градостроительство, агропромышленный комплекс и ряд других областей.

Особое внимание также было уделено партнерству в здравоохранении и научно-образовательной сфере. Отметив актуальность этих направлений сотрудничества, туркменский лидер подчеркнул, что мероприятия, проводимые в медицинской и научной областях, призваны способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания между народами Туркменистана и Германии.

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