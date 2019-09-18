|18.09.19 08:54
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В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный принятию резолюции ООН «2021 год – Международный год мира и доверия»
В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «2021 год – Международный год мира и доверия». Также на брифинге было рассказано о принятии итогового заявления Каспийского экономического форума в качестве документа 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В брифинге приняли участие руководители дипломатических миссий Туркменистана за рубежом, главы и сотрудники диппредставительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, журналисты и политологи.
В ходе выступлений было отмечено, что партнерство Туркменистана с ООН позволяет стране реализовывать свой нейтральный статус в качестве важного фактора региональной стабильности и безопасности.
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