ООН по инициативе Туркменистана провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия.

В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоконференцию с участием руководителей парламента и правительства Туркменистана. Как сообщил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов на 106-м пленарном заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята инициированная Туркменистаном резолюция «2021 год – Международный год мира и доверия».

Наряду с этим итоговое заявление Каспийского экономического форума, который состоялся 11-12 августа 2019 года на туркменском побережье Каспия, было принято в качестве документа 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовано на официальных языках ООН.

Поздравив граждан страны с этими знаковыми событиями, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что документы, принятые по инициативе Туркменистана, являются свидетельством поддержки мировым сообществом внешнеполитического курса туркменского государства, реализуемого во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Туркменский лидер подчеркнул, что Туркменистан будет и впредь прилагать все усилия для укрепления мира, дружественных, братских отношений на планете во имя благополучной и счастливой жизни всего человечества.

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