В Бишкеке состоялось заседание туркмено-киргизской межправительственной комиссии

В Бишкеке состоялась четвертое заседание межправительственной Туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В заседании приняли участие руководители и представители государственных и бизнес структур двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления договорно-правовой базы двустороннего партнерства и возможности расширения партнерства, в частности, в области текстильной промышленности и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта. Была отмечена необходимость обмена опытом между специалистами государственного и частного секторов Туркменистана и Киргизии, а также организации совместных выставок и бизнес-форумов.

Также в рамках заседания состоялись переговоры представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с киргизскими предпринимателями, в ходе которых были обсуждены перспективы активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

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