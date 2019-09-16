|16.09.19 08:29
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 3 миллиона 876 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили сжиженный газ, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Ирландии, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.
За манатные средства предприниматели из России, Великобритании и Индии закупили хлопчатобумажную пряжу и хлопковый шрот на сумму свыше 1 миллиона 556 тысяч манатов.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропиленовую пленку (ТКНПЗ), полиэтилен высокой плотности (госконцерн «Туркменгаз») и хлопок-волокно на сумму около 21 миллиона 600 тысяч манатов.
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