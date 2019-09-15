В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана «Туркменский алабай»

В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай». В торжестве приняли участие руководители министерств, ведомств, деятели культуры, искусства, представители общественности и СМИ.

Выступившие на презентации отметили значение нового труда главы государства в популяризации историко-культурного наследия туркменского народа. Посвященная туркменской овчарке книга содержит интересные факты о достоинствах породы, исторические данные, археологические сведения, а также примеры изображения образа алабая в фольклоре.

В ходе презентации состоялась премьера песни «Туркменский алабай», написанной на стихи Гурбангулы Бердымухамедова, и показан видеоролик, рассказывающий о представителях этой породы собак.

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