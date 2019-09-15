|15.09.19 08:23
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В Туркменистане объявлен конкурс на соискание премии «Золотой век туркмен»
В ознаменование 29-й годовщины независимости Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об объявлении конкурса среди деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей на соискание премии главы государства «Золотой век туркмен».
В рамках этого конкурса объявлены также телевизионный конкурс молодых самодеятельных певцов и конкурс среди талантливых детей. Итоги конкурса и церемония награждения лауреатов состоится в сентябре 2020 года, накануне празднования 29-й годовщины независимости Туркменистана.
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