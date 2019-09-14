В столице Туркменистана состоялась заседание Туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось пятое заседание межправительственной Туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству. На повестку дня встречи был вынесен широкий спектр вопросов реализации межгосударственных договоренностей, а также приоритетные направления развития партнерства между Туркменистаном и Азербайджаном.

Стороны наметили ряд шагов, призванных способствовать диверсификации взаимодействия в торгово-экономической сфере и наращиванию объемов двустороннего товарооборота. При этом была отмечена необходимость принятия дополнительных мер, направленных на увеличение экспортно-импортных операций, расширение номенклатуры поставляемых товаров и услуг, а также установление прямых контактов между экономическими субъектами двух государств.

Особое внимание на встрече было уделено расширению сотрудничества на транспорте. В частности, были рассмотрены вопросы развития автомобильно-паромного и железнодорожно-паромного сообщений между морскими портами двух стран. Также отмечалось значение международного транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия - Турция (Лазурит) с выходом на Европу.

По итогам работы Туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству подписан соответствующий протокол.

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