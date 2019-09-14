В Ашхабаде состоялось 83-е заседание Экономического совета СНГ

В Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в СНГ состоялось 83-е заседание Экономического совета Содружества. Форум собрал представителей Исполнительного комитета СНГ и правительств стран, входящих в Содружество. На повестку дня встречи были вынесены 24 документа.

В ходе заседания были обсуждены приоритетные направления межгосударственного торгово-экономического партнёрства, а также вопросы укрепления нормативно-правовой базы экономического взаимодействия между странами-членами СНГ.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение проекта декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ, разработанного по инициативе Туркменистана.

Выступившие на заседании подчеркнули, что данный документ формирует согласованный подход к реализации экономических интересов Содружества и каждого из стран-членов СНГ. Вместе с тем, он призван служить созданию эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие связей как в рамках СНГ, так и в партнерстве с другими государствами мира и международными организациями.

Предметом заинтересованного обсуждения также стал проект концепции сотрудничества в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по ее реализации. Было отмечено, что в современную эпоху это направление открывает широкие возможности для внедрения систем, способствующих долгосрочному экономическому росту и достижению высокой производительности.

В рамках заседания также были рассмотрены и другие вопросы, вынесенные на повестку дня. Затем состоялась церемония подписания документов, представленных на рассмотрение Экономического совета СНГ.

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