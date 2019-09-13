В столице Туркменистана открылся международный энергетический форум

В Ашхабаде открылись Международная энергетическая выставка и научная конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана». Среди его зарубежных участников ведущие энергетические компании и профильные структуры из России, США, Германии, Италии, Японии, Китая, Турции, Ирана, Белоруссии, Украины и других стран.

В энергетической выставке приняли участие около 130 участников – представителей зарубежных электроэнергетических компаний, туркменских отраслевых структур и частного бизнеса. Смотр отражает динамику развития туркменской энергетической отрасли. Проводимая в этой сфере работа позволяет не только стабильно обеспечивать внутренние потребности страны, но и поставлять электроэнергию в соседние государства.

Заинтересованное обсуждение ключевых направлений развития энергетической промышленности Туркменистана и международного партнерства в данной сфере продолжилось в формате научной конференции. В ее работе приняли участие представители туркменских министерств и ведомств, специалисты научно-исследовательских институтов, главы и представители иностранных компаний, эксперты. Они обсудили вопросы повышения эффективности работы туркменской электроэнергетики, условия работы на туркменском энергетическом рынке и развития взаимовыгодного международного взаимодействия в этой области.

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