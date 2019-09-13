Президент Туркменистана провел переговоры с председателем Исполкома СНГ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в Ашхабад для проведения заседания Экономического совета Содружества.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили приоритетные вопросы партнерства в рамках СНГ, отметив наличие широких возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в транспортно-коммуникационном секторе, энергетике, передовых технологиях и в области бизнес-контактов. В этой связи предметом заинтересованного обсуждения стала повестка дня предстоящего заседания Экономического совета СНГ.

Как было отмечено, на заседании будет обсуждаться проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников Содружества, инициированной Туркменистаном. «Принятие этого документа на уровне глав государств в октябре нынешнего года, безусловно, будет способствовать укреплению традиционных межгосударственных связей и развитию широкого эффективного партнёрства в формате СНГ», – подчеркнул Лебедев.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, являясь председателем СНГ в нынешнем году, ответственным образом подходит к выполнению этой миссии, выступая за активизацию многопланового взаимодействия.

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