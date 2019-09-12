Президент Туркменистана принял участие в VI съезде молодежной организации страны

В Ашхабаде состоялся очередной, VI съезд Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, в работе которого принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На повестку дня съезда, собравшего представителей молодежных организаций со всех регионов страны, были вынесены отчет о проделанной работе и обсуждение приоритетных задач, стоящих перед молодежью, а также ряд организационных вопросов. В отчете были представлены данные о деятельности организации в различных направлениях за 2016-2019 годы. Молодежная организация Туркменистана имени Махтумкули, созданная в ноябре 1991 года, в настоящее время в 4 тысячах 973 первичных организациях объединяет 909 тысяч 765 членов.

В ходе заседания VI съезда его участники избрали новый состав членов Центрального совета Молодежной организации имени Махтумкули, ее руководителей. Председателем Центрального совета организации был избран Я. Овезбердиев.

Президент поздравил собравшихся с началом работы VI съезда Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и пожелал успехов в работе только что избранному новому составу Центрального совета этой организации.

В своей речи глава государства дал высокую оценку деятельности молодежи, ее вклада в достижения страны.

В заключение съезда делегаты единогласно приняли резолюцию об актуальных задачах, поставленных главой государства перед молодежной организацией на новом этапе.

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