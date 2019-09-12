В Туркменистане стартовала уборка хлопка

В Туркменистане начался сбор главной сельскохозяйственной культуры страны –хлопчатника. В нынешнем сезоне намечено заготовить 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота». В уборке будут задействованы 923 хлопкоуборочных комбайна, а для перевозки сырца – 2 тысячи грузовых автомобилей, 1 тысяча 867 тракторов и 3 тысячи 877 тракторных прицепов.

На хлопковых полях организовано круглосуточное техническое обслуживание техники, а также созданы надлежащие условия для труда и отдыха механизаторов, водителей и сборщиков хлопка.

К приему нового урожая хлопка подготовлены 157 заготовительных пунктов и 39 хлопкоочистительных предприятий. На приемные пункты уже поступили первые десятки тонн хлопка нового урожая.

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