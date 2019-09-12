В Бухаресте открылась туркменская выставка произведений живописного и декоративно-прикладного искусства. Мероприятие организовано посольством Туркменистана в Бухаресте совместно с Межпарламентской группой дружбы Румыния – Туркменистан.

Выступившие на церемонии открытия посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев и председатель межпарламентской группы дружбы Румыния – Туркменистан Истван-Янош Антал подчеркнули, что выставка призвана внести вклад в расширение гуманитарного сотрудничества между двумя дружественными странами.

Экспозиция выставки рассказывает об историко-культурном наследии туркменского народа и сегодняшнем дне Туркменистана. Фотоработы позволяют совершить визуальную экскурсию по археологическим и природным памятникам Туркменистана, познакомиться с достопримечательностями Ашхабада и панорамой современной жизни страны.

Коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства составили ковровые изделия, образцы традиционной одежды, ручной вышивки, произведения ювелирного искусства и национальные музыкальные инструменты. Также выставка знакомит с полотнами туркменских художников и издательской продукции страны, где представлены труды президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках выставки также состоялось знакомство с гастрономическими традициями туркменского народа и дегустация блюд туркменской и румынской кухни.

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