Президент Туркменистана провел переговоры с государственным министром Саудовской Аравии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с членом Кабинета министров Саудовской Аравии, государственным министром Эмиром Турки бин Мухаммедом бин Фахадом бин Абдул Азизом Аль Саудом, прибывшим в Ашхабад во главе делегации.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Были рассмотрены актуальные вопросы расширения туркмено-саудовских связей в энергетике, химической промышленности, торговле, образовании, культуре и спорте. Саудовский государственный министр отметил ключевую роль Туркменистана в поддержании региональной энергетической безопасности и экономической интеграции.

Во второй половине дня Эмир Турки бин Мухаммед бин Фахад бин Абдул Азиз Аль Сауд встретился с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи стороны рассмотрели возможности расширения политико-дипломатического диалога, включая дальнейшее развитие сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны отметили схожесть взглядов на актуальные вопросы современности и выразили надежду на продолжение сотрудничества в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Также была отмечена важная роль проведения политических консультаций и организации визитов делегаций двух стран на различных уровнях.

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