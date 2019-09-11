Президент Туркменистана провел совещание с главами ведущих банков страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием председателя Центрального банка Мердана Аннадурдыева и председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберды Джепбарова.

В ходе встречи были обсуждены ключевые задачи, стоящие перед кредитными учреждениями страны, вопросы финансирования программы социально-экономического развития Туркменистана на 2019-2025 годы и перехода к цифровой экономике, а также привлечение инвестиций для реализации экономических проектов.

На совещании было отмечено, что в настоящее время в стране проводится комплекс мероприятий по обеспечению стабильности национальной валюты, устойчивости банковского сектора, надежности платежной системы и доступности финансовых услуг для граждан, а также субъектов малого и среднего бизнеса.

Также в ходе встречи были обсуждены меры, предпринимаемые в целях расширения перечня услуг, оказываемых посредством международных платежных систем Visa и Masterсard.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в числе приоритетных задач, стоящих перед банками, назвал привлечение капиталовложений в ведущие отрасли экономики, прежде всего в топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, транспортно-коммуникационный сектор и цифровизацию экономических отраслей.

Глава государства подчеркнул, что в Туркменистане на сегодняшний день сохраняется финансовая стабильность, наблюдается устойчивая динамика роста во всех секторах туркменской экономики.

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