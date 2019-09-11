В Женеве обсудили вопросы проведения в Туркменистане дней специальной программы ООН для экономик Центральной Азии

В отделении ООН в Женеве послы центральноазиатских стран обсудили вопросы, связанные с предстоящими в Ашхабаде мероприятиями специальной программы ООН для экономики Центральной Азии (СПЕКА) в ноябре 2019 года. Эти мероприятия пройдут в рамках председательства Туркменистана в руководящем совете и экономическом форуме СПЕКА в этом году.

В ходе встречи исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова рассказала о своем недавнем визите в Туркменистан и участии в работе первого Каспийского экономического форума. Она отметила, что в ходе визита обсудила с руководством Туркменистана создание Фонда СПЕКА. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН отметила, что предложение о создании такого фонда для финансирования деятельности и мероприятий в рамках СПЕКА было поддержано туркменским руководством.

Затем выступили руководители подразделений ЕЭК ООН, которые призвали представителей центральноазиатских страны принять активное участие в инициативах и проектах СПЕКА, осуществляемых как на региональном, так и на субрегиональном уровнях. Особое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды, транспорта и торговли.

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