В МИД Туркменистана состоялась встреча с постоянным координатором ООН

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы туркменского МИД Рашида Мередова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Еленой Пановой. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в реализации инициатив и предложений, заявленных Туркменистаном в приоритетных позициях на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, стороны отметили имеющиеся возможности для совместной работы по раскрытию потенциала нейтралитета Туркменистана в свете многосторонних усилий по поддержанию мира, безопасности и развития. В этой связи стороны выразили готовность к взаимодействию в подготовке международной конференции по вопросам мира, безопасности и развития в декабре 2020 года, приуроченной к 25-летию туркменского нейтралитета.

Кроме того, стороны особо подчеркнули своевременность инициативы об объявлении 2021 года Годом международного мира и доверия. Также стороны обсудили ряд шагов по созданию специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря и подчеркнули большой потенциал инициативы об учреждении новой каспийской экологической программы ООН.

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