Делегация Туркменистана провела в Женеве серию встреч по вопросам развития международной торговли

Делегация Туркменистана провела в Женеве серию переговоров с представителями международных организаций и структур, специализирующихся на развитии международного торгового партнерства. Встречи были проведены в рамках работы по активизации сотрудничества Туркменистана со Всемирной торговой организацией.

Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова от 15 июля 2019 года был утвержден состав правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с членством Туркменистана во Всемирной торговой организации. В этой связи туркменская делегация провела в Женеве переговоры с представителями ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международного торгового центра и Европейской экономической комиссии ООН. В ходе этих встреч были обсуждены вопросы расширения участия Туркменистана в международной торговле путем вступления во Всемирную торговую организацию.

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