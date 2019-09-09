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09.09.19 08:30

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 7 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю   зарегистрировано 7 сделок на 13 миллионов 134 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили сжиженный газ производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) и автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Также карбамид (ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт») приобрели коммерсанты из Российской Федерации.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели гранулят и агломерат полипропиленовой пленки производства ТКНПЗ на 808 тысяч манатов.

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