Состоялась церемония чествования деятелей культуры в честь 28-й годовщины независимости Туркменистана

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования творческих работников, удостоенных почетных званий Туркменистана, и лауреатов конкурса президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).

На церемонии было зачитано обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова к творческим работникам. В нем глава государства отметил, что в Туркменистане придается важное значение коренному преобразованию национальной культуры, искусства, литературы и значительному улучшению условий жизни творческих деятелей. Туркменский лидер поздравил творческих работников с присвоением почетных званий и присуждением премий, а также пожелал им новых творческих успехов.

Затем были зачитаны указ о присвоении почётных званий и постановление о награждении победителей общенационального конкурса. Награды получили руководители творческих коллективов, писатели, певцы, музыканты, художники и работники СМИ.

Обладатели почетных званий и лауреаты конкурса выразили признательность главе государства за высокую оценку их труда и создание условий для полноценной творческой работы. В заключение церемонии состоялся праздничный концерт.

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