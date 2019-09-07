Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила с заявлением по итогам первого Каспийского экономического форума

На очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ делегация Туркменистана выступила с официальным заявлением по итогам первого Каспийского экономического форума, состоявшегося 11-12 августа 2019 года в туркменском городе Туркменбаши.

В заявлении было подчеркнуто значение форума, ставшего площадкой для вывода сотрудничества между странами Каспийского региона на качественно новый уровень, а также инструментом экономического роста в регионе и за его пределами.

Также отмечалось, что на Каспийском экономическом форуме был определен перечень мер по повышению привлекательности экономик прикаспийских стран, что является одним из главных условий дальнейшего активного интегрирования данного региона в международное экономическое пространство.

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