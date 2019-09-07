В Ашхабаде открылся туркмено-германский медицинский форум

В Ашхабаде начал работу очередной, восьмой туркмено-германский форум по здравоохранению. В ходе нынешней встречи известные профессора ведущих клиник ФРГ и представители туркменских научно-клинических центров и санаторно-лечебных учреждений обсудят передовой опыт и возможности взаимодействия в области охраны здоровья матери и ребенка. Особое внимание намечено уделить вопросам внедрения в систему здравоохранения Туркменистана цифровых технологий.

В первый день форума были рассмотрены такие темы, как уход за маловесными новорожденными на примере лучшей практики ашхабадского Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка, специалисты которого тесно сотрудничают с немецкими коллегами.

В свою очередь германские профессора поделились опытом и рассказали о результатах использования новых методов лечения в области детской ортопедической хирургии, детской эндокринологии и других сферах.

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