В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Исполкома СНГ

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Исполнительного комитета СНГ, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи стороны обсудили ход реализации мероприятий в рамках председательства Туркменистана в Содружестве в текущем году. Представители Исполнительного комитета СНГ высоко оценили усилия Туркменистана, нацеленные на поддержание стабильности, экономического роста и интеграции на пространстве Содружества. Стороны отметили, что наглядным примером здесь стало проведение первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши в августе текущего года.

Особое внимание стороны уделили проблемам подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, которое состоится 11 октября нынешнего года в столице Туркменистана. Также стороны рассмотрели вопросы проведения в Ашхабаде заседания Экономического совета СНГ 13 сентября и заседания Совета министров иностранных дел Содружества, запланированного на 10 октября.

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