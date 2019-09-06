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06.09.19 08:33

В столице Туркменистана состоялся финал детского песенного конкурса

В Ашхабаде состоялся гала-концерт детского песенно-музыкального конкурса.  Юные певцы исполняли свои конкурсные песни в сопровождении детских хореографических коллективов.

Под несмолкающие овации публики были объявлены имена победителей детского музыкального состязания. От имени президента Туркменистана лауреатам конкурса были вручены специальные дипломы и памятные подарки – ноутбуки, а всем участникам финала – ценные призы.

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