В столице Туркменистана проходят мероприятия «Корейской недели»

В Ашхабаде проходят мероприятия «Корейской недели», организованные Министерством культуры Туркменистана совместно с посольством Республики Корея.

Большой интерес жителей и гостей Ашхабада вызвал шоу-показ традиционной корейской одежды ханбок. Зрители не только увидели повседневные и праздничные костюмы, но и имели возможность примерить эту одежду и сфотографироваться в ней.

Спорт – одно из традиционных направлений туркмено-корейского сотрудничества, поскольку в Туркменистане большой популярностью пользуются боевые искусства, в числе которых особое место занимает корейское национальное единоборство – таэквондо. Жители и гости туркменской столицы смогли оценить его во время показательных выступлений в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

Также в рамках культурной акции состоялась презентация традиционных блюд корейской кухни.

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