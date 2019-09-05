В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы. По народной традиции начало посевной благословили старейшины, бросив в землю первые семена и затем передав символическую эстафету сева механизаторам.

Хлебная нива страны займет 690 тысяч гектаров земель, с которых в 2020 году предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, в целом по стране в нынешней посевной кампании задействованы 2 тысячи 260 пахотных и 7 тысяч 368 пропашных тракторов.

По случаю начала сева озимых во всех регионах Туркменистана прошли семинары с участием представителей областных и районных администраций, руководителей технических служб и крестьянских объединений. На семинарах были обсуждены вопросы организованного проведения посевной кампании и рационального использования техники.

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