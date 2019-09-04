В Ашхабаде обсудили вопросы популяризации историко-культурного наследия Туркменистана

В Музее изобразительных искусств состоялась конференция, посвященная роли СМИ в популяризации историко-культурных памятников Туркменистана. Цель встречи – активизация деятельности средств массовой информации по популяризации историко-культурного наследия страны.

Во встрече приняли участие руководители государственных историко-культурных заповедников, представители научно-исследовательских учреждений, участники археологических экспедиций, студенты вузов и журналисты.

В ходе конференции был обсужден ход реализация государственной программы проведения археологических исследований историко-культурных памятников, расположенных на территории Туркменистана вдоль Великого Шелкового пути. В настоящее время в соответствии с этой программой ведутся работы на городище Амуль, караван-сарае Даяхатын, крепостях Большая Гызгала, Абдуллахана, Данданакан и многих других объектах.

Интерес к историческим памятникам Туркменистана проявляют и иностранные специалисты. К туркменским памятникам старины регулярно организовываются совместные экспедиции туркменских специалистов и археологов из России, Италии, Франции, США, Великобритании, Польши и т. д.

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