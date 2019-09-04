Президент Туркменистана провел совещание по подготовке заседания Народного Совета и празднования Дня независимости

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены ход подготовки к очередному заседанию Халк Маслахаты (Народного Совета), празднованию Дня независимости и ряду других вопросов.

На совещании было отмечено, что предстоящие торжества в честь 28-й годовщины независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября), а также общенациональный форум, который состоится в столице 25 сентября, являются самыми важными общественно-политическими событиями года в стране.

Отметив, что на заседании Народного Совета будут обсуждены первоочередные задачи развития государства, президент отметил необходимость тщательной проработки всех организационных вопросов, повестки дня и документов, которые будут вынесены на рассмотрение делегатов всенародного форума.

Управляющий делами аппарата Халк Маслахаты Реджеп Базаров на совещании отчитался о ходе подготовке к заседанию Народного Совета и работе, проводимой в этом направлении министерствами и отраслевыми ведомствами совместно с общественными организациями, областными администрациями и мэрией Ашхабада.

На совещании мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылиев доложил о реализации программы социально-экономического развития столицы, а также о подготовке к проведению праздничных мероприятий по случаю Дня независимости. Было отмечено, что большая работа осуществляется по благоустройству городских районов, и особое внимание уделяется праздничному оформлению парковых зон и улиц.

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