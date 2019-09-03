Туркмено-российскую школу имени А. С. Пушкина в Ашхабаде и школу имени Махтумкули Фраги в Астраханской области связал телемост

В первый рабочий день учебного года Туркмено-российскую общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина в Ашхабаде и среднюю школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Астраханской области России связал телемост.

С приветственным словом в ходе телемоста выступили первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Затем ашхабадские участники телемоста увидели трансляцию из России с торжественной линейки, посвященной началу учебного года в школе имени Махтумкули Фраги. В свою очередь, в астраханском селе Фунтово увидели кадры из Ашхабада с церемонии первого звонка в Туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина. Приветствиями обменялись также директора двух школ, напутствовав молодежь на успехи в учебе.

В заключение школьники прочли стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и Махтумкули Фраги, а также выступили с русскими и туркменскими народными песнями и танцами.

Школа имени Махтумкули Фраги была построена в мае 2018 года в селе Фунтово по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова на средства Туркменистана и передана в дар России. Место для новой школы было выбрано не случайно. В селе Фунтово проживает самая многочисленная группа этнических туркмен, потомков переселенцев в этот регион России в XVII-XVIII веках.

Здание школы представляет собой 2-этажный учебный комплекс общей площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров и рассчитано на 190 учеников.

Кабинеты оснащены современным оборудованием: в них установлены автоматизированные рабочие места учителя, интерактивные доски и цифровые проекторы.

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