|03.09.19 10:08
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Туркмено-российскую школу имени А. С. Пушкина в Ашхабаде и школу имени Махтумкули Фраги в Астраханской области связал телемост
В первый рабочий день учебного года Туркмено-российскую общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина в Ашхабаде и среднюю школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Астраханской области России связал телемост.
С приветственным словом в ходе телемоста выступили первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.
Затем ашхабадские участники телемоста увидели трансляцию из России с торжественной линейки, посвященной началу учебного года в школе имени Махтумкули Фраги. В свою очередь, в астраханском селе Фунтово увидели кадры из Ашхабада с церемонии первого звонка в Туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина. Приветствиями обменялись также директора двух школ, напутствовав молодежь на успехи в учебе.
В заключение школьники прочли стихотворения Александра Сергеевича Пушкина и Махтумкули Фраги, а также выступили с русскими и туркменскими народными песнями и танцами.
Школа имени Махтумкули Фраги была построена в мае 2018 года в селе Фунтово по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова на средства Туркменистана и передана в дар России. Место для новой школы было выбрано не случайно. В селе Фунтово проживает самая многочисленная группа этнических туркмен, потомков переселенцев в этот регион России в XVII-XVIII веках.
Здание школы представляет собой 2-этажный учебный комплекс общей площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров и рассчитано на 190 учеников.
Кабинеты оснащены современным оборудованием: в них установлены автоматизированные рабочие места учителя, интерактивные доски и цифровые проекторы.
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