В Туркменистане отметили начало учебного года

В Туркменистане торжественно отметили начало учебного года, о чем возвестили школьные звонки, прозвучавшие по всей стране. Во всех учебных заведениях страны прошли торжественные линейки, на которых было зачитано праздничное обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное учащимся и работникам системы образования.

Во всех общеобразовательных школах страны на праздничных линейках по случаю начала нового учебного года особо приветствовали самых юных учащихся – шестилетних первоклассников, которым были вручены в дар от главы государства нетбуки.

Первые занятия в образовательных учреждениях страны прошли под девизом «Туркменистан – Родина процветания». Открытый урок был посвящен политике Туркменистана и достижениям страны за 28 лет независимости. Также, по традиции, с началом учебного года в стране стартовал месячник «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни». В рамках этой акции в средних школах будут организованы викторины и конкурсы, классные часы, встречи со специалистами служб дорожного надзора на тему профилактики дорожно-транспортных происшествий.

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