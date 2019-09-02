На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 37 сделок на 32 миллиона 751 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии и Афганистана закупили автомобильный и прямогонный бензин, а также сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, автомобильный и прямогонный бензин, выработанные на Сейдинском НПЗ. Коммерсанты из России приобрели полипропилен и полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, бизнесменам из Сербии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Пакистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и экстракт солодкового корня.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании и Турции закупили хлопчатобумажную пряжу на 5 миллионов 208 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели автотранспорт на 202 тысячи манатов.

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