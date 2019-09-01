Туркменская группа «Арчабиль» удостоена 2-го места на музыкальном фестивале в Самарканде

В Самарканде состоялось торжественное закрытие XII международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари - 2019» («Мелодии Востока - 2019»), в ходе которого прошла церемония награждения победителей и призеров престижного конкурса.

В этом году в конкурсной программе призы и дипломы фестиваля оспаривали певцы, танцоры и музыканты из 32 государств. Музыкальной группе «Арчабиль» из Ашхабада, выступление которой было тепло принято зрителями, присуждено 2-е место, вручен соответствующий диплом, денежная премия и специальный приз фестиваля.

Среди призеров также представители Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, России и Таджикистана.

Музыканты из Южной Кореи, Эстонии, Индии, Казахстана и Ирана были отмечены поощрительными призами в отдельных номинациях, таких как «Лучший костюм», «Оригинальное звучание», «За вклад в развитие восточной музыки». Группа «Henhouse Prowlers» (США), полюбившаяся местной публике своими зажигательными мелодиями, получили специальный приз жюри фестиваля.

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