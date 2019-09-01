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01.09.19 08:19

В МИД Туркменистана принят посол Казахстана

В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Республики Казахстан в Туркменистане Жандосом Асановым по случаю завершения им дипломатической миссии.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В завершение встречи туркменская сторона выразила глубокую благодарность казахстанскому дипломату за его деятельность на ответственном дипломатическом посту.

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