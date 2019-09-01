|01.09.19 08:19
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В МИД Туркменистана принят посол Казахстана
В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Республики Казахстан в Туркменистане Жандосом Асановым по случаю завершения им дипломатической миссии.
Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
В завершение встречи туркменская сторона выразила глубокую благодарность казахстанскому дипломату за его деятельность на ответственном дипломатическом посту.
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