В МИД Туркменистана принят посол Казахстана

В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Республики Казахстан в Туркменистане Жандосом Асановым по случаю завершения им дипломатической миссии.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В завершение встречи туркменская сторона выразила глубокую благодарность казахстанскому дипломату за его деятельность на ответственном дипломатическом посту.

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