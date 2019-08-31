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31.08.19 10:44

Учрежден День работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства Туркменистана

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова учрежден День работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства Туркменистана, который будет ежегодно отмечаться во вторую субботу сентября.

Документ предписывает Министерству строительства и архитектуры Туркменистана, Министерству энергетики, а также хякимликам (администрациям) велаятов (областей) и мэрии Ашхабада обеспечить высокий организационный уровень празднования Дня работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства;

Также указом главы государства День работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана будет ежегодно отмечаться 10 октября.

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