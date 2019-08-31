|31.08.19 09:30
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В Дубае открыто Генконсульство Туркменистана
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об открытии Генерального консульства Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Дубай).
Документ принят в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом».
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