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31.08.19 09:30

В Дубае открыто Генконсульство Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об открытии Генерального консульства Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Дубай).

Документ принят в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом».

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