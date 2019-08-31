В штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке представлен доклад о cпециальной программе ООН для бассейна Аральского моря

В штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке состоялась презентация специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS). Об этом сообщает сайт МИД Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители делегаций стран-членов ООН, эксперты структурных подразделений ООН, представители общественных организаций и научного сообщества. В докладе была подчеркнута роль Туркменистана как страны, председательствующей в Международном фонде спасения Арала (МФСА) и значимость предстоящих многосторонних консультаций по определению формата будущей специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Выступление сопровождалось видеопрезентацией, которая дала наглядное представление о подготовке многосторонних консультаций в формате «ООН - МФСА» и запуске пилотного проекта cпециальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

© TURKMENISTAN.RU, 2019