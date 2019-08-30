В Ашхабаде открылся международный строительный форум

В Ашхабаде прошла международная выставка «Туркменское строительство –2019» и состоялась конференция «Развитие строительной индустрии Туркменистана». В работе форума приняли участие представители туркменских и иностранных компаний, учреждений и отраслевых предприятий. Свои стенды на выставке разместили строительные предприятия из России, Франции, Германии, Австрии, КНР, Турции, Украины, Греции и других стран.

Основными задачами ежегодного форума являются демонстрация достижений в сфере строительства, современных технологий, перспективных проектов, а также обмен опытом и установление деловых контактов между туркменскими и иностранными специалистами в строительной отрасли.

Особый акцент в тематике выставочных стендов сделан на внедряемых в стройиндустрию экологически чистых системах и энергосберегающих технологиях, проектах «интеллектуальной» инфраструктуры и «умных» устройств, помогающих поддерживать благоприятную среду обитания.

Во второй половине дня состоялась конференция «Развитие строительной индустрии Туркменистана», в которой приняли участие главы и представители туркменских отраслевых министерств и ведомств, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, представители ряда зарубежных компаний, студенты профильных вузов и журналисты. На повестку дня форума вынесены актуальные направления развития стройиндустрии.

На конференции было подчеркнуто, что строительный форум придаст импульс расширению международного сотрудничества в данной сфере.

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